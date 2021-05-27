Голова спілки японських лікарів Наото Уеяма 27 травня попередив, що проведення Олімпійських ігор в Токіо влітку 2021 може загрожувати появою нового штаму коронавірусу. Оскільки на дійство з'їдуться люди з понад 200 країн.
До теми Хто найбільше схильний до зараження новими штамами коронавірусу
Він пояснив, що в одному місці можуть зібратися штами коронавірусу з усього світу. І цілком ймовірно, що це може призвести до появи нового штаму.
З моменту появи COVID-19 не було такого небезпечного скупчення людей, які збираються в одному місці зі стількох різних місць по всьому світу. Дуже складно передбачити, до чого це може привести,
– завив він.
Уеяма зауважив, що якщо це дійсно трапиться, то це може обернутися "величезною трагедією і чимось, що може стати об'єктом критики навіть протягом 100 років".
Ситуація з коронавірусом в Японії: що відомо
- Нині ж країна намагається стримати четверту хвилю пандемії й готується продовжити надзвичайний стан в більшій частині країни.
- Спершу надзвичайний стан, який діє в більшій частині країни, планували скасувати 31 травня.
- Але ситуація з COVID-19 в країні не покращилась. Найімовірніше, дію надзвичайного стану продовжать до кінця червня.
- Посадовці кажуть, що НС можуть скасувати навіть за декілька тижнів до відкриття Олімпійських ігор, яке заплановано на 23 липня.
- За минулу добу, 26 травня, в Японії виявили 1 993 випадки зараження коронавірусом. Ще 38 пацієнтів померли.
- Від початку пандемії в країні зареєстрували 733 065 хворих та 12 610 летальних випадків.