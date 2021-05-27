Голова спілки японських лікарів Наото Уеяма 27 травня попередив, що проведення Олімпійських ігор в Токіо влітку 2021 може загрожувати появою нового штаму коронавірусу. Оскільки на дійство з'їдуться люди з понад 200 країн.

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Він пояснив, що в одному місці можуть зібратися штами коронавірусу з усього світу. І цілком ймовірно, що це може призвести до появи нового штаму.

З моменту появи COVID-19 не було такого небезпечного скупчення людей, які збираються в одному місці зі стількох різних місць по всьому світу. Дуже складно передбачити, до чого це може привести,

– завив він.

Уеяма зауважив, що якщо це дійсно трапиться, то це може обернутися "величезною трагедією і чимось, що може стати об'єктом критики навіть протягом 100 років".

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