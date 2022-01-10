"Біологічна маска"

"Біологічну маску" вводять за допомогою назального спрею. Вона може захищати від коронавірусу протягом декількох годин.

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Що відомо про нову молекулу

Згідно з проведеними дослідами, нова молекула TriSb92, яку створили вчені, захищає від зараження коронавірусом щонайменше протягом 8 годин. Навіть в ситуаціях високого ризику інфікування.

На відміну від захисту, що забезпечується вакцинами, ефект від молекули починається відразу після її застосування,

– мовиться у повідомленні.

Дослідження стверджує, що молекула TriSb92 може бути ефективною проти різних штамів коронавірусу.

Принцип дії. Молекула інактивує спайковий білок на поверхні вірусної частинки – ахіллесову п'яту COVID-19 – та забезпечує ефективний короткочасний захист від вірусу.

Авторка роботи Анна Мякеля заявила, що дослідження спрею з молекулою проводили на мишах. Ті з них, хто отримував речовину, не хворіли на COVID-19, інші ж – заражалися. Однак висновки були опубліковані у звіті, який ще не пройшов експертної оцінки.

Чому не варто сподіватися лише на чудо-спрей

Наразі найефективнішим способом подолати недугу вчені вважають вакцинацію. Самі ж науковці також радять використовувати молекулу разом з іншими засобами проти COVID-19 – вона не замінює вакцини, а лише доповнює їх.

Ці типи молекул, які запобігають інфекціям, або противірусні препарати, не можуть замінити вакцини у захисті населення від коронавірусної хвороби,

– зазначили автори дослідження.

Разом з тим, існує велика потреба в нових засобах, за допомогою яких можна посилити захист, що забезпечують вакцини.