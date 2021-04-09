Священнослужителів щепитимуть від COVID-19 на 2 етапі вакцинації

Джерело:Центр громадського здоров'я МОЗ
В Україні 22 березня стартував другий етап вакцинації від коронавірусу. Дозу препарату мають отримати люди віком понад 80 років, соцпрацівники та лікарі усіх заклдів охорони здоровя. Згідно з рішенням МОЗ до цих категорій додали і священнослудителів.
Оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій прирівняв священників до соціальних працівників. Про відповідне рішення мовиться у протоколі засідання штабу
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Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій зазначив, що такий крок є необхідним. Саме священнослужителі тісно контактують із людьми, які належать до груп ризику.
Зазначимо, що вакцинація проти коронавірусу в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Її запланували на 5 етапів. На першому імунізацію проводи лікарям, що працюють з COVID-19, бригадам екстреної меддопомоги, мешканцям та персонал будинку для літніх та військовим на фронті.Станом на 9 квітня в Україні вакцинували 353 142 людини першою дозою препарату, дві дози отримали 5 людей.