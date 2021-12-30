Святковий синдром: як новорічні застілля можуть призвести до серцевого нападу

Багато людей насолоджуються їжею та напоями під час святкової пори, та переїдання та надмірне вживання алкоголю може викликати "синдром святкового серця". Тріпотіння в грудях та аритмія можуть стати тривожним дзвіночком після новорічних святкувань – дослідження показують, що після ситних вечорів можуть з’явитися проблеми із серцем.

Стан, коли серце б’ється у ненормальному ритмі, називається фібриляцією передсердь або ж "синдромом святкового серця". Якщо це триватиме довгий час та буде ігноруватися, синдром може перерости у серйозніші проблеми – захворювання серця та навіть серцевий напад.

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Алкоголь, який вживають у більших кількостях під час святкувань, є основною причиною розвитку захворювання.

Що відомо про "святковий синдром"? Вперше термін Вперше термін озвучили у 1978 році в США. За межами Америки захворювання називають передсердною аритмією, спричиненою алкоголем. Наразі невідомо, наскільки синдром поширений у світі, проте дослідження 1987 року виявило, що 5 – 10% випадків "святкового серця" були спричинені надмірним вживанням міцних напоїв.

"Святковий синдром" виникає через навантаження на серце / Фото Cathal McNaughton

Що каже статистика про синдром

Це захворювання рідко зустрічається у людей до 30 років, а нечасті випадки у молодших пацієнтів пов'язані з фізичними вправами на витривалість, вживанням рекреаційних наркотиків та ожирінням. Найпоширенішою причиною "синдрому святкового серця" є пияцтво.

Дослідження, яке проводили у Копенгагені, виявило, що серед 16 тисяч опитаних 1 тисяча пацієнтів мала цей синдром.

У 5% випадків зловживання алкоголем стало причиною захворювання у чоловіків.

Ризик синдрому був у 1,5 раза вищим у тих, хто п’є, ніж у тих, хто не вживає алкоголь.

Вчені припускають, що токсичний вплив алкоголю на клітини серцевого м'яза або негативний ефект продуктів розпаду впливає на серцевий ритм та надниркові залози.

Міцний алкоголь може спричинити проблеми з серцем / Фото Unsplash

Чому виникає "синдром святкового серця"

Це відбувається через те, що:

Алкоголь перешкоджає нервовій провідності в серці, змінюючи швидкість передачі нервового сигналу через серцевий м ' яз.

яз. Міцні напої можуть пришвидшити серцебиття, спонукаючи організм до викиду адреналіну з надниркових залоз або серцевої тканини – це може призвести до аритмії.

При вживанні алкоголю в тілі підвищується концентрація жирних кислот, які пов’язані з розвитком синдрому.

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"Святковий синдром" потребує вивчення

Хоч дослідники виявили, що саме алкоголь впливає на серце у святковий час, донині невідомо, яка доза алкоголю може спричинити серцеві захворювання, хто перебуває в основній групі ризику та чи відрізняється частота синдрому у тих, хто п'є постійно, а хто – лише час від часу.

Святкові застілля можуть бути причиною аритмії / Фото Unsplash

Вчені наголошують, що ще не досліджені такі фактори:

Супутні захворювання

Кількість алкоголю для спричинення синдрому

Швидкість споживання, яка викличе захворювання

Науковці зазначають, що відмова від алкогольних напоїв або їх помірне вживання під час новорічних заходів суттєво зменшують ризик "синдрому святкового серця".