Медпрепарат подарує надію тим пацієнтам, які мали низькі шанси на одужання саме через недієвість вже наявних препаратів проти важких форм туберкульозу.

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Впровадження нового протитуберкульозного препарату Претоманід в Україні ставить на крок ближче до найціннішого – збереження життя близько 1 300 людей зі стійкими формами туберкульозу, а також можливості ефективно лікувати не менше 90% людей з туберкульозом відповідно до рекомендованого цільового показника ВООЗ. Це буде вагомим вкладом задля зниження рівня поширеності та смертності від лікарсько-стійкого туберкульозу,

– заявила завідувачка відділу управління та протидії ТБ Центру громадського здоров'я Яна Терлеєва.

Україна є 5-ю країною у світі, яка надала дозвіл на використання Претоманіду. У Міністретсві охорони здоров'я зазначили, що реєстрація Претоманіду стала результатом тривалої злагодженої роботи МОЗ, Центру громадського здоров’я, ВООЗ, Комітету Зеленого Світла, Глобального фонду для боротьби зі СНІД, ТБ та малярією, Глобального лікарського фонду, БО "100% ЖИТТЯ", МБФ "Лікарі без кордонів".

Що відомо про препарат Претоманід

У серпні 2020 року FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США) схвалило застосування нового протитуберкульозного препарату Претоманід для лікування туберкульозу з широкою стійкістю до лікування, а також випадків невдачі лікування мультирезистентного туберкульозу.

ДП "Медзакупівлі України" закупило цей препарат на початку вересня 2021 року. Внаслідок цього Претоманід зареєстрували в країні за окремою процедурою реєстрації, передбаченою статтею 9¹ Закону України "Про лікарські засоби" для лікарських засобів, закупівля яких проводиться ДП "Медзакупівлі України".

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