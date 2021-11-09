Принцип дії таблеток проти коронавірусу

Розробка перорального препарату велася у лабораторіях Pfizer 1,5 року. Він містить речовину PF-07321332, яка блокує активність вірусної протеази – ключового ферменту, необхідного вірусам для розмноження.

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Ліки також містять низьку дозу ритонавіру, який уповільнює розпад основної речовини, що дозволяє йому довше утримуватися в організмі.

Принцип дії Paxlovid такий самий, як і в інгібіторів протеази, що широко застосовуються в лікуванні ВІЛ та гепатиту – пригнічення реплікації патогену та зниження вірусного навантаження до мінімуму. У дослідженнях in vitro препарат продемонстрував потужну противірусну активність проти всіх виявлених варіантів SARS-CoV-2, включаючи штам Дельта.

Ліки призначені для амбулаторного лікування з першого дня появи симптомів. Імовірно, пацієнтам буде рекомендовано прийом трьох таблеток двічі на день.

Як відбувалося клінічні дослідження

Ефективність препарату оцінювалася у клінічних випробуваннях за участю 1219 дорослих добровольців із країн Північної та Південної Америки, Європи, Африки та Азії. Учасників включали у дослідження протягом 5 днів після підтвердженого COVID-19 з легкими або помірними симптомами.

Що особливо важливо, усі добровольці мали хоча б один фактор ризику розвитку тяжкого перебігу та смертності – літній вік, хронічні захворювання, імунодефіцит, вагітність. Учасників розділили випадково на дві групи, одна з яких отримувала Paxlovid, інша – плацебо кожні 12 годин протягом п'яти днів.

Ефективність та безпека таблеток від Pfazer

Серед пацієнтів, які приймали новий препарат через три дні після появи симптомів, до лікарні потрапили лише 0,8%, тоді як у контрольній групі цей показник становив 7%. Сім добровольців, які отримували плацебо, померли, смертей у Paxlovid не було.

Не менш вражаючі результати були в тих пацієнтів, які почали прийом ліків через 5 днів після появи симптомів – госпіталізація потребувала 1% учасників, ніхто не помер. У групі плацебо лікування у стаціонарі проходили 6,7%, 10 людей померли.

Важливо! Всі ці дані дозволили розробникам оцінити ефективність препарату на 89%.

Безпека препарату оцінювалася у більшій групі – 1881 людина. Небажані явища, спричинені лікуванням, були зіставні між Paxlovid (19%) та плацебо (21%) – більшість із них були легкими.

За рекомендацією Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) та незалежних експертів Pfizer припиняє подальші дослідження препарату, оскільки сумнівів щодо його ефективності та безпеки немає.

Коли ліки з'являться в аптеках

Найближчим часом фармкомпанія має намір отримати дозвіл FDA на екстрене застосування та розпочати масове виробництво препарату. До кінця року планується випустити щонайменше 180 тисяч доз, у 2022 році обсяги виробництва становитимуть 50 мільйонів доз.

Фармкомпанія планує організувати постачання препарату до різних країн світу з урахуванням рівня доходу — багаті держави платитимуть більше, бідніші менше. Вже зараз Pfizer уклав угоди про попередню закупівлю із кількома країнами, переговори ведуться ще з 90 державами, з якими саме, поки невідомо.