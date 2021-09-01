Таблетки від COVID-19: Pfizer почала випробування на людях

Американська фармацевтична компанія Pfizer заявила, що завершує роботу над випробуванням таблеток проти коронавірусу. Препарати тестуватимуть на пацієнтах, у яких є симптоми COVID-19.

Так, дослідження вже на завершальному етапі. Випробовування розпочались ще наприкінці березня 2021 року.

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Як проводитимуть випробування

Вказано, що випробування будуть проводитися на дорослих людях, які не потребують госпіталізації. Препарат протестують на 1 140 учасниках.

Так, компанія працює над розробкою противірусної таблетки PF-07321332. Препарат можна буде застосовувати на ранніх стадіях хвороби, щоб той заблокував розмноження коронавірусу.

Як діє препарат

PF-07321332 – це інгібітор протеази, який запобігає розмноженню вірусу у клітинах.

У Pfizer пояснили, що інгібітори протеази вже використовують для таких вірусних інфекцій, як ВІЛ або гепатит С. Також у компанії додали, що також працюють над розробкою препарату від коронавірусу у вигляді ін'єкцій.

У Pfizer заявляли, що якщо випробування буде успішним, то до кінця 2021 року подадуть заявку на дозвіл на можливе використання таблеток в екстрених випадках.

Досі в США схвалений лише препарат ремдесивір, який вводять пацієнтам внутрішньовенно для лікування COVID-19. Це противірусний засіб, який розробили для боротьби з Еболою. Він знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомагає їм пережити гостру фазу інфекції.