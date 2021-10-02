Таблетки від коронавірусу успішно пройшли випробування: результати
Джерело:MSD
Фармацевтична компанія MSD зі США провела успішні випробування таблеток від коронавірусу. Дослідження проводились в 170 країнах світу.
Таблетки знижують ризик госпіталізації на 50%. Згідно з результатами дослідження, препарат ефективний проти всіх штамів коронавірусу, зокрема проти домінантного нині варіанту Дельта.
До теми Вітамін Д для дітей та підлітків: визначаємо правильне дозування
Компанія MSD, відома в США і Канаді як Merck, і компанія Ridgeback Biotherapeutics оголосили сьогодні про те, що Молнупіравір, досліджуваний пероральний противірусний препарат, значно знизив ризик госпіталізації або смерті в ході запланованого проміжного аналізу випробування третьої фази,
– йдеться в повідомленні.
Молнупіравір – що це за препарат
Результати дослідження
- Під час третього етапу дослідження, тільки 7,3% пацієнтів, які приймали ліки, потребували госпіталізації. Ніхто з них не помер.
- У групі плацебо частота госпіталізації була удвічі вищою – 14,1%. На жаль, 8 людей померли.
Через позитивні результати, набір учасників вирішили достроково припинити.
За рекомендацією незалежного Комітету з моніторингу даних і за погодженням з Управлінням з контролю за продуктами й ліками США (FDA), набір учасників дослідження припиняється достроково у зв'язку з позитивними результатами,
– заявили в компанії.
Коли препарат вийде на ринок
Перед використанням препарату його повинні схвалити в управлінні з контролю за продуктами й ліками США (FDA).
У MSD заявили, що планують якомога швидше подати заявку на отримання дозволу. Якщо Молнупіравір схвалять, він може стати першим пероральним противірусним засобом для лікування COVID-19.