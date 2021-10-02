Таблетки від коронавірусу успішно пройшли випробування: результати

Фармацевтична компанія MSD зі США провела успішні випробування таблеток від коронавірусу. Дослідження проводились в 170 країнах світу.

Таблетки знижують ризик госпіталізації на 50%. Згідно з результатами дослідження, препарат ефективний проти всіх штамів коронавірусу, зокрема проти домінантного нині варіанту Дельта.

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Компанія MSD, відома в США і Канаді як Merck, і компанія Ridgeback Biotherapeutics оголосили сьогодні про те, що Молнупіравір, досліджуваний пероральний противірусний препарат, значно знизив ризик госпіталізації або смерті в ході запланованого проміжного аналізу випробування третьої фази,

– йдеться в повідомленні.

Молнупіравір – що це за препарат Активні компоненти препарату імітують один з будівельних блоків генетичного матеріалу вірусу. Коли вірус відтворюється, він створює нову копію своєї РНК, і зрештою препарат "включаються" в неї.

Результати дослідження

Під час третього етапу дослідження, тільки 7,3% пацієнтів, які приймали ліки, потребували госпіталізації. Ніхто з них не помер.

У групі плацебо частота госпіталізації була удвічі вищою – 14,1%. На жаль, 8 людей померли.

Жоден з учасників дослідження не був вакцинований проти коронавірусу. Кожен з них мав принаймні одне супутнє захворювання (ожиріння, діабет, серцево-судинні захворювання), що збільшувало їхні шанси на розвиток важкої форми COVID-19.

Через позитивні результати, набір учасників вирішили достроково припинити.

За рекомендацією незалежного Комітету з моніторингу даних і за погодженням з Управлінням з контролю за продуктами й ліками США (FDA), набір учасників дослідження припиняється достроково у зв'язку з позитивними результатами,

– заявили в компанії.

Коли препарат вийде на ринок

Перед використанням препарату його повинні схвалити в управлінні з контролю за продуктами й ліками США (FDA).

У MSD заявили, що планують якомога швидше подати заявку на отримання дозволу. Якщо Молнупіравір схвалять, він може стати першим пероральним противірусним засобом для лікування COVID-19.