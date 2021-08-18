У таборі "Молода гвардія" зросла кількість інфікованих коронавірусом: деталі

У дитячому таборі"Молода гвардія", що в Одеській області, спалах коронавірусу – інфекцію виявили у 60 людей, серед них 50 дітей та 10 вожатих.

Кількість хворих зросла

За останню добу кількість хворих зросла на 5 нових випадків. Перебіг хвороби в них середньої важкості, температура 37,0 – 37,5, нежить, головний біль, біль у горлі. Діти перебувають на ізоляції в таборі.

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В якому стані діти

8 дітей госпіталізовані до дитячої лікарні № 3 Одеси.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначив, що МОЗ контролює ситуацію, зокрема, у таборі щоденно перебуває епідеміолог.

Про те, чи підозрюють у хворих штам "Дельта" в МОЗ не розповіли.

Водночас попередньо головний державний санітарний лікар області Віталій Гончаров сказав, що у 33 хворих підозрюють штам "Дельта".

Про перші випадки інфікувань повідомили 16 серпня, симптоми коронавірусу виявили у 42 дітей і двох працівників. Їх ізолювали й взяли проби біоматеріалу для ПЛР-діагностики.

Що відомо про COVID-19 у дітей

Відомо, що діти легше переносять коронавірусну хворобу, найчастіше узагалі безсимптомно, або з ознаками звичайного ГРВІ. Втім, у деяких дітей, особливо тих, що мають супутні хвороби чи ослаблений імунітет, може бути важчий перебіг COVID-19.

Нещодавно лікарі з Ізраїльського медичного центру "Шаарей Цедек" провели масштабне дослідження, яке показало, що у дітей з часом падає рівень антитіл до коронавірусу швидше, ніж у дорослих. Так, результати обстеження показали, що третина дітей взагалі не мала антитіл, а у решти рівень антитіл знижувався з часом.

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