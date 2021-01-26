Таджикистан оголосив про повну перемогу над COVID-19: людей закликали не розслаблятися
Президент Таджикистану Емомалі Рахмон 26 січня заявив, що в країні вже немає COVID-19 – вірус вдалося повністю побороти. Вже 15 днів в Таджикистані не реєструють нові випадки зараження.
Джерело: "Радіо Свобода" у Таджикистані
Попри те, що коронавірусу вже немає, президент все одно закликав громадян дотримуватися санітарно-гігієнічних правила. Президент закликав людей "не розслаблятися".
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Коронавірусу в Таджикистані зараз немає, він у нас повністю знищений,
– сказав Рахмон.
З 1 січня Міністерство охорони здоров'я Таджикистану фіксувало лише поодинокі випадки захворювання 2, 5 і 10 січня. Вже після 10 січня в Таджикистані не фіксували жодного нового випадку.
Що кажуть експерти
Варто зауважити, що з такою заявою погоджуються не усі. Експерти запевнили, що не вірять офіційній статистиці, адже масштаби зараження і смертності від коронавірусу є в рази вищою.
Рахмон заявив, що усі, хто приїжджатиме з-за кордону, перебуватимуть на самоізоляції.
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