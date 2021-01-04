Покращення показників захворюваності на коронавірус в Україні прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він пов'язав різкий спад кількості інфікувань новорічними канікулами.

Саме через святкування зменшилась кількість проведених ПЛР-тестувань – люди "відклали" діагностику хвороби. Про це очільник МОЗ Максим Степанов повідомив під час брифінгу 4 січня, повідомляє 24 канал.

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"Так вже влаштовані українці"

Максим Степанов “Це був тиждень свят. Так вже влаштовані українці, що не хочуть звертатися на вхідні і свята до лікарів”.

Ситуація з тестуванням

Минулого тижня медики виявили 47 867 нових хворих, а позаминулого – 59 280. Також на 27 тисяч зменшилася і кількість проведених ПЛР-тестів – 174 тисячі.

За словами Степанова найближчим часом ситуація зміниться.

Завантаженість лікарень

Госпіталізації до лікарень також потребували менше хворих:

минулого тижня – 12 319;

позаминулого тижня – 15 907.

Наразі в медзакладах країни 22 802 пацієнти з діагнозом COVID-19.

Така захворюваність все ще висока

Водночас за даними МОЗ, в Україні показник захворюваності коронавірусом становить 281,6 на 100 тис. населення. Це більш ніж у 7 разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання.