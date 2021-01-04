Так влаштовані українці, – Степанов про те, чому зменшилась кількість хворих на коронавірус
Покращення показників захворюваності на коронавірус в Україні прокоментував міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він пов'язав різкий спад кількості інфікувань новорічними канікулами.
Саме через святкування зменшилась кількість проведених ПЛР-тестувань – люди "відклали" діагностику хвороби. Про це очільник МОЗ Максим Степанов повідомив під час брифінгу 4 січня, повідомляє 24 канал.
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"Так вже влаштовані українці"
Ситуація з тестуванням
Минулого тижня медики виявили 47 867 нових хворих, а позаминулого – 59 280. Також на 27 тисяч зменшилася і кількість проведених ПЛР-тестів – 174 тисячі.
За словами Степанова найближчим часом ситуація зміниться.
Завантаженість лікарень
Госпіталізації до лікарень також потребували менше хворих:
- минулого тижня – 12 319;
- позаминулого тижня – 15 907.
Така захворюваність все ще висока
Водночас за даними МОЗ, в Україні показник захворюваності коронавірусом становить 281,6 на 100 тис. населення. Це більш ніж у 7 разів вище норми, яка становить 40 випадків захворювання.
Поширення COVID-19 в Україні
- За весь час пандемії захворіли – 1 078 251 мешканець України.
- Станом на 4 січня одужали 733 558 інфікованих.
- Натомість померли – 18 927 пацієнтів.
- Від початку пандемії лабораторії МОЗ провели 5 621 024 ПЛР-тестувань.
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