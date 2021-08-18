Так, бракує 339 різних засобів. У цьому зізнався підконтрольний Росії "глава" Криму Сергій Аксьонов 18 серпня під час оперативного штабу щодо ситуації з коронавірусом.
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"Встановлено, що у нас по 339 найменуваннях є дефіцит сьогодні. На сайті "Крим-Фармації" ця інформація за найменуваннями, за термінами доставки. Кінцевий термін – 1 жовтня ", – сказав Аксьонов.
Він запевнив, що до цього часу з усіх найменувань усі позиції повинні з'явитися на цьому сайті. Разом з тим, "щось може бути відсутнім у пунктах роздрібної доставки, але має бути на складі".
Дефіцит ліків
Раніше російська влада закликала кримчан не купувати препарати з материкової частини України. Все це – в умовах дефіциту ліків.
Взимку представник Росздровнадзору повідомив, що в окупованому Криму спостерігається дефіцит препаратів, які призначають пацієнтам, хворим на коронавірус.
Як розв'язують цю проблему
- Ще взимку представництво президента України в Криму висловило тоді стурбованість через ситуацію, яка склалася на півострові через збільшення кількості хворих на коронавірус і дефіцитом ліків. У відомстві називали її "критичною". Там закликали "реагувати на виклики, пов'язані з гуманітарною кризою в Криму".
- Крім цього, українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінкордоні з Кримом через погіршення ситуації. Про це заявляв віцепрем'єр-міністр України, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
- Після цього, перший віцеспікер підконтрольного Кремлю парламенту Криму Юхим Фікс заявив, що півострову і його жителям не потрібна допомога Києва в боротьбі з COVID-19.
Коронавірус в окупованому Криму: що відомо
Голова управління Роспотребнадзору у Криму та Севастополі Наталія Пеньковська стверджує, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у Криму станом на 18 серпня залишається "нестійкою" і "не покращується".
За її словами, середньодобові показники захворюваності у Криму залишаються вищими за середні – від 15 до 30%.
За добу 17 серпня у Криму виявили 372 випадки хворих на коронавірус. Днем раніше – 378. За даними російського Міністерства охорони здоров'я Криму, за добу від недуги померли 15 пацієнтів.