Так, бракує 339 різних засобів. У цьому зізнався підконтрольний Росії "глава" Криму Сергій Аксьонов 18 серпня під час оперативного штабу щодо ситуації з коронавірусом.

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"Встановлено, що у нас по 339 найменуваннях є дефіцит сьогодні. На сайті "Крим-Фармації" ця інформація за найменуваннями, за термінами доставки. Кінцевий термін – 1 жовтня ", – сказав Аксьонов.

Він запевнив, що до цього часу з усіх найменувань усі позиції повинні з'явитися на цьому сайті. Разом з тим, "щось може бути відсутнім у пунктах роздрібної доставки, але має бути на складі".

Дефіцит ліків

Раніше російська влада закликала кримчан не купувати препарати з материкової частини України. Все це – в умовах дефіциту ліків.

Взимку представник Росздровнадзору повідомив, що в окупованому Криму спостерігається дефіцит препаратів, які призначають пацієнтам, хворим на коронавірус.

Як розв'язують цю проблему

Ще взимку представництво президента України в Криму висловило тоді стурбованість через ситуацію, яка склалася на півострові через збільшення кількості хворих на коронавірус і дефіцитом ліків. У відомстві називали її "критичною". Там закликали "реагувати на виклики, пов'язані з гуманітарною кризою в Криму".

Крім цього, українська влада готова розгорнути гуманітарні табори на адмінкордоні з Кримом через погіршення ситуації. Про це заявляв віцепрем'єр-міністр України, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Після цього, перший віцеспікер підконтрольного Кремлю парламенту Криму Юхим Фікс заявив, що півострову і його жителям не потрібна допомога Києва в боротьбі з COVID-19.

Коронавірус в окупованому Криму: що відомо

Голова управління Роспотребнадзору у Криму та Севастополі Наталія Пеньковська стверджує, що ситуація із захворюваністю на коронавірус у Криму станом на 18 серпня залишається "нестійкою" і "не покращується".

За її словами, середньодобові показники захворюваності у Криму залишаються вищими за середні – від 15 до 30%.

За добу 17 серпня у Криму виявили 372 випадки хворих на коронавірус. Днем раніше – 378. За даними російського Міністерства охорони здоров'я Криму, за добу від недуги померли 15 пацієнтів.

Увага! Відомості російської влади Криму та Севастополя про захворюваність не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Ця статистика, найімовірніше, суттєво занижена.