Згідно з результатами нового дослідження, люди, які перехворіли на COVID-19, можуть мати імунітет до вірусу впродовж 5 місяців. Це трохи менше, ніж обіцяли вчені попередньо.

У дослідженні, яке провела Громадська охорона здоров'я Англії, аналізували вплив інфекції на більш ніж 20 тисяч медичних працівників-добровольців з усієї Великобританії, пише CNN.

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Головні тези дослідження

Серед 6614 людей, що раніше перехворіли на коронавірус, виявили 44 потенційно повторно інфікованих.

Дві групи людей, одна без ознак попередньої інфекції, а інша з ознаками, спостерігалися протягом шести місяців.

Перенесена інфекція знижує ймовірність повторного зараження вірусом на 83% впродовж як мінімум 5 місяців.

Примітка! Дослідження ще не пройшло рецензування.

Результати показують, що частота повторного зараження в позитивній групі була на 83% нижчою, ніж в негативній під час подальшого спостереження,

— підкреслили вчені.

Люди, які перехворіли, все ще можуть передавати вірус

Але дослідники попередили, що захист був неповним і незрозуміло, як довго зберігається імунітет. Також імовірно, що ті, у кого є певний імунітет проти вірусу, все ще можуть передавати його іншим.

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За даними дослідження, навіть якщо людина вже захворіла на COVID-19 і отримала імунний захист, вона не можете бути впевнена, що повторного інфікування не відбудеться, а також у тому, що вона не передасть інфекцією іншим.

Інфекція знижує ваш ризик як мінімум на 80%, але не усуває його,

– зазначила одна із авторок дослідження.

Це означає, що люди, які перехворіли на коронавірус, так само як і інші повинні дотримуватись карантинних обмежень та правил гігієни.