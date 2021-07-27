Про це розповів лікар-імунолог Борис Донськой. Якщо в Україні хочуть максимально відтермінувати осінню хвилю COVID-19 та не допустити колапсу системи охорони здоров'я, то такий шлях є неправильним.
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Зібрання можуть збільшити захворюваність
За словами Донського, якби всі учасники ходи були двічі щеплені, то вони могли б гуляти скільки завгодно.
Втім, оскільки в Україні рівень вакцинації є недостатньо високим, такі зібрання можуть спричинити різке зростання захворюваності.
Такі події наближають спалах, роблять для нього підґрунтя, аби він був більш потужним,
– наголосив імунолог.
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Що цьому передувало
- У Києві 27 липня відбулася Хресна хода УПЦ МП на честь річниці Хрещення Київської Русі. Захід тимчасово паралізував центр міста.
- Паломники, які прибули з різних регіонів, не дотримувалися необхідної дистанції та здебільшого не носить маски.
- Для безпеки та порядку залучили всі підрозділи поліції Києва, Нацгвардію та ДСНС.