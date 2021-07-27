Такі події наближають спалах COVID-19, – імунолог про Хресну ходу у Києві

У Києві влаштували Хресну ходу на честь річниці Хрещення Київської Русі. Однак такі багатотисячні зібрання людей наближають спалах коронавірусу.

Про це розповів лікар-імунолог Борис Донськой. Якщо в Україні хочуть максимально відтермінувати осінню хвилю COVID-19 та не допустити колапсу системи охорони здоров'я, то такий шлях є неправильним.

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Зібрання можуть збільшити захворюваність

За словами Донського, якби всі учасники ходи були двічі щеплені, то вони могли б гуляти скільки завгодно.

Втім, оскільки в Україні рівень вакцинації є недостатньо високим, такі зібрання можуть спричинити різке зростання захворюваності.

Такі події наближають спалах, роблять для нього підґрунтя, аби він був більш потужним,

– наголосив імунолог.

Впродовж доби 26 липня в Україні вакцинували 126 096 осіб. Більшість з них отримали першу дозу вакцини. Водночас відпочатку кампанії вакцинації щеплення зробили 3 177 763 людям.

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