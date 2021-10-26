Хворів на коронавірус хлопець місяць тому, перебіг захворювання був легким. Однак ускладнення від перенесеної хвороби розвинулись тепер.

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Які ускладнення розвинулись у хлопця

Лікарі діагностували у підлітка важку серцево-судинну недостатність та шок. На момент госпіталізації у хлопця були важкі печінкова, ниркова недостатність, що вимагала проведення низькопотокових діалізних процедур та тяжка дихальна недостатність – респіраторний дистрес синдром.

Тож, його підключили до апарату штучного дихання.

Він поступив до лікарні з пульсом 190, тиском 60 на 20 та фракцією викиду 30%. І це при застосуванні препаратів, які потужно стимулюють роботу серця і судин,

– розповів завідувач відділення інтенсивної терапії та реанімації Центру Роман Собко.

Лікарі заявили, що у пацієнта були проблеми з функцією згортання крові, критично низький рівень тромбоцитів, що могло спровокувати важку кровотечу.

Він був непритомний, у мозковій комі і тривалий час мав температуру 39 – 40 градусів.

Шанси були мізерні

Фахівець наголосив, що шанси на одужання при такому тяжкому ураженні такої великої кількості органів і систем були мізерні.

Протягом 12 днів хлопець провів у реанімації і 11 днів лікарі не давали жодних прогнозів.

Прогнозувати щось у цьому випадку важко, бо ніхто не може сказати, що буде з підлітком далі, як його організм відреагує на лікування,

– заявляли лікарі.

Однак на 12-й день пацієнту краще. За кілька днів його з реанімації переведуть у відділення для подальшого лікування

Лікарі розповіли, що за весь час пандемії у відділенні з діагнозом мультисистемний запальний синдром було понад 10 дітей різного віку, але такого важкого випадку, як цей підліток, ще не було.

Що відомо про мультисистемний синдром

Запальний синдром, схожий на хворобу Кавасакі, зустрічається досить рідко і вражає одного з тисяч дітей, інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2.

Найімовірніше, що це захворювання є результатом надмірної імунної реакції на інфекцію.