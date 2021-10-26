Такого тяжкого ще не було: у підлітка з Львівщини діагностували ускладнення після COVID

На Львівщині у підлітка діагностували мультисистемний запальний синдром та поліорганну недостатність – це ускладнення після коронавірусу, перенесеного раніше.

Хворів на коронавірус хлопець місяць тому, перебіг захворювання був легким. Однак ускладнення від перенесеної хвороби розвинулись тепер.

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Які ускладнення розвинулись у хлопця

Лікарі діагностували у підлітка важку серцево-судинну недостатність та шок. На момент госпіталізації у хлопця були важкі печінкова, ниркова недостатність, що вимагала проведення низькопотокових діалізних процедур та тяжка дихальна недостатність – респіраторний дистрес синдром.

Тож, його підключили до апарату штучного дихання.

Він поступив до лікарні з пульсом 190, тиском 60 на 20 та фракцією викиду 30%. І це при застосуванні препаратів, які потужно стимулюють роботу серця і судин,

– розповів завідувач відділення інтенсивної терапії та реанімації Центру Роман Собко.

Лікарі заявили, що у пацієнта були проблеми з функцією згортання крові, критично низький рівень тромбоцитів, що могло спровокувати важку кровотечу.

Він був непритомний, у мозковій комі і тривалий час мав температуру 39 – 40 градусів.

Шанси були мізерні

Фахівець наголосив, що шанси на одужання при такому тяжкому ураженні такої великої кількості органів і систем були мізерні.

Протягом 12 днів хлопець провів у реанімації і 11 днів лікарі не давали жодних прогнозів.

Прогнозувати щось у цьому випадку важко, бо ніхто не може сказати, що буде з підлітком далі, як його організм відреагує на лікування,

– заявляли лікарі.

Однак на 12-й день пацієнту краще. За кілька днів його з реанімації переведуть у відділення для подальшого лікування

Що відомо про мультисистемний синдром

Лікарі розповіли, що за весь час пандемії у відділенні з діагнозом мультисистемний запальний синдром було понад 10 дітей різного віку, але такого важкого випадку, як цей підліток, ще не було.

Запальний синдром, схожий на хворобу Кавасакі, зустрічається досить рідко і вражає одного з тисяч дітей, інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2.

Найімовірніше, що це захворювання є результатом надмірної імунної реакції на інфекцію.