Танцювальна чума в Середньовіччі: невідома хвороба, яка змушувала людей танцювати до смерті

За часів Середньовіччя люди були беззахисними перед різними хворобами. Мабуть, усі знають про епідемію чорної чуми, яка забрала життя мільйонів. Однак, мало хто чув про танцювальна чуму – дивну хворобу, яка охопила Європу в проміжку між XIV і XVII століттями.

Це може виглядати, як вигадки людини з хворою уявою, проте танцювальна чума або танцювальна манія дійсно була в середньовічній Європі аж до епохи Просвітництва. Про це свідчать численні документи: літописи, церковні книги, міські та регіональні хроніки.

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Перші згадки і поширення хвороби

Перші згадки про це явище відносять до 1374 року.

У містечку Ахен, яке тоді входило до складу Римської Імперії, кілька десятків людей пустилися в танок прямо посеред міських вулиць.

Вони танцювали впродовж кількох днів, поки не знепритомніли від виснаження.

Поступово танцювальна хвороба почала поширюватися по країні і з’являтися в інших містах.

Потім відомості про дивну поведінку людей надходили з-за кордону: танцюючі до повної втрати сил групи людей збиралися у Франції, Англії, Італії тощо.



Танцювальна чума у Середньовіччі / Фото Sometimes Interesting

Смертельні танці

Найбільш повно описаний випадок, який стався у 1518 році в Страсбурзі.

Жінка на ім’я Трофеа раптом почала танцювати на вулиці без видимої на те причини.

Вона танцювала на самоті, перекушуючи на ходу, протягом 6 днів.

Наступного тижня до жінки приєдналося ще 34 людини, а потім – ще 400.

В основному танцювали жінки, але в натовпі також були чоловіки та діти.

Танці тривали ще якийсь час, поки учасники не почали вмирати від виснаження.

У хроніках написано, що були дні, коли помирали відразу по 15 танцівників. Решта ж продовжували танцювати, ніби нічого не сталося.

Як намагалися вилікувати танцівників

Висновки середньовічних лікарів зазвичай зводилися до того, що у танцівників нібито накопичувався в організмі надлишок "гарячої крові", яка занадто швидко рухається по венах. Це, за їхніми словами, змушувало людей танцювати без сну та відпочинку.

Тому для тих, хто без зупину танцював, вони рекомендували зробити кровопускання. Але коли людина втрачала трохи крові, вона знову йшла в танок, а через кілька хвилин непритомніла. Стало зрозумілим, що рекомендації медиків не працювали.

Тоді лікарі й філософи припустили, що людям просто необхідно дати витанцюватись. В місцях танцювальної чуми почали зводити спеціальні помости, щоб допомогти хворим. Іноді навіть наймали спеціальний оркестр. Але це, навпаки, привабило ще більше людей, які приєднувалися до танцівників. До них також пробували застосовувати силу, але і це не допомогло.



Люди танцювали, доки не помирали / Фото Sometimes Interesting

Зрештою, не придумавши інших способів боротьби з невідомою недугою, вони просто чекали, поки ті, що танцюють, не падали мертвими.

Причина досі невідома

Сучасні дослідження не можуть назвати точну причину цього дивного феномена. У сучасному світі танцювальна манія не зустрічалася, а історичні документи описують випадки прояву хвороби дуже сухо і без симптомів.

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Ймовірно, танці були викликані прийомом деяких наркотичних речовин, а всі танцюючі були членами однієї секти. Або ж це була якась психологічна хвороба, викликана змінами, які відбувалися в середньовічному суспільстві.