Танцювальна чума в Середньовіччі: невідома хвороба, яка змушувала людей танцювати до смерті

Джерело:Sometimes Interesting
За часів Середньовіччя люди були беззахисними перед різними хворобами. Мабуть, усі знають про епідемію чорної чуми, яка забрала життя мільйонів. Однак, мало хто чув про танцювальна чуму – дивну хворобу, яка охопила Європу в проміжку між XIV і XVII століттями.
Це може виглядати, як вигадки людини з хворою уявою, проте танцювальна чума або танцювальна манія дійсно була в середньовічній Європі аж до епохи Просвітництва. Про це свідчать численні документи: літописи, церковні книги, міські та регіональні хроніки.
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Танцювальна чума у Середньовіччі / Фото Sometimes Interesting
Висновки середньовічних лікарів зазвичай зводилися до того, що у танцівників нібито накопичувався в організмі надлишок "гарячої крові", яка занадто швидко рухається по венах. Це, за їхніми словами, змушувало людей танцювати без сну та відпочинку.
Тому для тих, хто без зупину танцював, вони рекомендували зробити кровопускання. Але коли людина втрачала трохи крові, вона знову йшла в танок, а через кілька хвилин непритомніла. Стало зрозумілим, що рекомендації медиків не працювали.
Тоді лікарі й філософи припустили, що людям просто необхідно дати витанцюватись. В місцях танцювальної чуми почали зводити спеціальні помости, щоб допомогти хворим. Іноді навіть наймали спеціальний оркестр. Але це, навпаки, привабило ще більше людей, які приєднувалися до танцівників. До них також пробували застосовувати силу, але і це не допомогло.
Люди танцювали, доки не помирали / Фото Sometimes Interesting
Зрештою, не придумавши інших способів боротьби з невідомою недугою, вони просто чекали, поки ті, що танцюють, не падали мертвими.
Сучасні дослідження не можуть назвати точну причину цього дивного феномена. У сучасному світі танцювальна манія не зустрічалася, а історичні документи описують випадки прояву хвороби дуже сухо і без симптомів.
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Ймовірно, танці були викликані прийомом деяких наркотичних речовин, а всі танцюючі були членами однієї секти. Або ж це була якась психологічна хвороба, викликана змінами, які відбувалися в середньовічному суспільстві.