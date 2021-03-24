Тариф на пологи зросте на 2 тисячі гривень

Тариф на надання медичної допомоги при пологах з 1 квітня 2021 року зросте на 2 тис. гривень, до 10 382 гривень. Ці гроші лікарням виплачує держава.

Пацієнтам нічого платити не потрібно

Самим пацієнтам нічого платити не потрібно – пологи в державних медустановах України для них безкоштовні. Такий тариф затверджений постановою Кабінету міністрів № 133.

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І за кесарів розтин, і за фізіологічні пологи Нацслужба здоров'я (НСЗУ) платить лікарням однаково.

Медустанови, які і приймають пологи, і надають допомогу новонародженим отримають підвищувальні коефіцієнти. Тариф зросте до 113 725 грн для недоношених дітей з вагою до 1,5 кг, а для немовлят вагою понад 1,5 кг становитиме 25 115 грн.

Крім того, передбачений окремий пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах. Для цього НСЗУ і лікарні укладатимуть нові контракти.

Спостереження вагітності теж оплачує держава

Відтак, породіллі зможуть безкоштовно пройти всі спостереження вагітності – від взяття на облік до розробки індивідуального плану ведення вагітності та його виконання. Також можна буде здати лабораторні аналізи і зробити обстеження.

Укласти відповідні договори зможуть і колишні поліклініки, які стали діагностичними центрами, якщо там є гінекологи і відповідне обладнання.