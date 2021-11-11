Оновлення тарифів на трансплантації

За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, нові тарифи дозволять покрити всі необхідні витрати і надають можливість лікарням розвивати цей напрямок меддопомоги.

Цікаво Історії перших трансплантацій в Україні: унікальні кадри з операційних

МОЗ ініціював оновлення тарифів відповідно до практичного досвіду виконання таких операцій.

Зверніть увагу! Операції з трансплантації органів є безоплатними для пацієнта та повністю оплачуються за кошти державного бюджету.

Тепер МОЗ сплачуватиме закладам, які виконують такі операції:

2 001 059 гривень – за кожну трансплантацію серця;

2 678 507 гривень – за кожну трансплантацію легень.

Також у проєкті бюджету на 2022 рік передбачено 789,5 мільйонів гривень на проведення трансплантацій в Україні, що на 288,5 мільйона більше, ніж цього року.

За словами Ляшка, у цьому році в Україні провели 22 трансплантації серця та першу в історії трансплантацію легень від посмертного донора.

Нагадаю, що за 2020 рік було проведено лише 9 трансплантацій серця, але це все одно більше, ніж за всі попередні роки незалежності України,

– зауважив Віктор Ляшко.

Міністр наголосив, що ці дані говорять про те, що трансплантація в Україні розпочала працювати як система, зауважив міністр.

Трансплантація серця в Україні: останні новини

У вересні 2021 року в Україні провели першу операцію з трансплантації серця дитині. Пересадку зробили 13-річному хлопцю. Донором став 54-річний чоловік, який помер від інсульту

Вже 28 вересня у Києві пересадили серце 12-річній дівчинці зі складною патологією. Орган до столиці доправили вертольотом з Вінниці.

За словами кардіохірурга Дмитро Бешлей, між пересадкою цього органу дорослому та дитині все ж існує різниця. Дитині не можна пересадити 60-річне серце, адже воно має свій ресурс.

Раніше у МОЗ звітували, що загалом у 43 українських медичних закладах громадянам гарантують оплату операцій з трансплантації органів.