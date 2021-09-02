У Таїланді будуть змішувати вакцини від Sinovac і AstraZeneca: причина
Джерело:Britishian
У Таїланді дозволили змішувати препарати проти коронавірусу від Sinovac і AstraZeneca. Комбінування цих двох вакцин виявилося безпечним і підвищило імунітет серед 1,5 мільйона щеплених.
Змішування вакцин Sinovac та AstraZeneca
У міністерстві охорони здоров'я Таїланду зазначили, що комбінація Sinovac та AstraZeneca підвищила імунітет до того ж рівня, що і два щеплення препаратом AstraZeneca.
До теми Яка вакцина проти коронавірусу найпопулярніша у світі
За словами представника МОЗ, Таїланд, який виробляє вакцину AstraZeneca, більше не буде давати дві дози CoronaVac від Sinovac.Змішування препаратів дозволить швидше завершити вакцинацію.
Наразі у Таїланді повністю вакциновані лише 13% населення, що налічує понад 66 мільйонів людей.
Що відомо про змішування вакцин
У ВООЗ не рекомендують поєднувати вакцини проти коронавірусу від різних виробників. Водночас позиція
Європейського регулятора інша – змішування COVID-вакцин є безпечним і ефективним.
В Україні поєднують лише мРНК-вакцини
Примітно, що в Україні попри те, що загалом дозволено змішувати вакцини, у МОЗ заявили, що вакцини CoronaVac це не стосується, оскільки поки що немає даних про дослідження для комбінації цього препарату та інших вакцин.
Так, наразі в Україні дозволено змішувати вакцини у тому випадку, якщо людина отримала сильні алергічні реакції організму на, наприклад, вакцину Astrazeneka, то друге щеплення їй робитимуть мРНК-вакциною. Також якщо перша доза введена препаратом Moderna, то другу можна мРНК-вакциною Pfizer.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Актуально Скільки українців вірить, що їх чіпують під час вакцинації: опитування