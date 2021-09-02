У Таїланді будуть змішувати вакцини від Sinovac і AstraZeneca: причина

У Таїланді дозволили змішувати препарати проти коронавірусу від Sinovac і AstraZeneca. Комбінування цих двох вакцин виявилося безпечним і підвищило імунітет серед 1,5 мільйона щеплених.

Змішування вакцин Sinovac та AstraZeneca

У міністерстві охорони здоров'я Таїланду зазначили, що комбінація Sinovac та AstraZeneca підвищила імунітет до того ж рівня, що і два щеплення препаратом AstraZeneca.

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За словами представника МОЗ, Таїланд, який виробляє вакцину AstraZeneca, більше не буде давати дві дози CoronaVac від Sinovac.

Змішування препаратів дозволить швидше завершити вакцинацію.

Наразі у Таїланді повністю вакциновані лише 13% населення, що налічує понад 66 мільйонів людей.

Що відомо про змішування вакцин

У ВООЗ не рекомендують поєднувати вакцини проти коронавірусу від різних виробників. Водночас позиція

Європейського регулятора інша – змішування COVID-вакцин є безпечним і ефективним.

В Україні поєднують лише мРНК-вакцини

Примітно, що в Україні попри те, що загалом дозволено змішувати вакцини, у МОЗ заявили, що вакцини CoronaVac це не стосується, оскільки поки що немає даних про дослідження для комбінації цього препарату та інших вакцин.

Так, наразі в Україні дозволено змішувати вакцини у тому випадку, якщо людина отримала сильні алергічні реакції організму на, наприклад, вакцину Astrazeneka, то друге щеплення їй робитимуть мРНК-вакциною. Також якщо перша доза введена препаратом Moderna, то другу можна мРНК-вакциною Pfizer.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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