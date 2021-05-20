У Таїланді на COVID-вакцинацію людей заманюють коровами та золотом

В одному районі на півночі Таїланду розпочали незвичну компанію заохочення місцевих жителів до вакцинації. У кожної вакцинованої людини буде можливість виграти одну корову на тиждень до кінця року.

З наступного місяця, тобто з червня, в районі Маї Чаєм провінції Чіанг Май кожного тижня рандомно обиратимуть одного вакцинованого щасливця. Переможцеві пропонуватимуть молоду корову вартістю близько 10 000 бат.

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Згідно з національного плану щеплень, вакцинація у місті розпочнеться 7 червня.

У Маї Чаєм проживає близько 43 тисяч людей, натомість кампанія заохочення до вакцинації розрахована на 24 тижні.

Як розповів очільник району, місцеві мешканці люблять корів, оскільки їх "можна продати за готівку".

Вочевидь, він не збрехав. Оскільки після оголошення розіграшу люди проявили активність в реєстрації на вакцинацію.

Число зареєстрованих на вакцинацію за декілька днів виросло з сотень до тисяч,

– розповів глава району Бунлу Тхамтаранурак.

За словами пана Бунлу, понад 4 000 людей з пріоритетних груп (зокрема й люди старше 60 років і люди з вже хронічними захворюваннями) вже зареєструвалися для отримання щеплень.

Інші провінції також вигадали незвичні стимули для вакцинації. Серед них: розіграші золотих намист, купони на знижки у магазинах або готівка.

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Джерело: Мінфін