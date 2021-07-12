В Таїланді змішують вакцини проти коронавірусу, які використовують в Україні

У Таїланді змішуватимуть китайську вакцину проти коронавірусу Sinovac з європейським препаратом AstraZeneca, щоб підвищити захист від COVID-19.

Мікс вакцин в Таїланді

Про це заявили у Міністерстві охорони здоров’я Таїланду. Другу дозу AstraZeneca отримають ті, кого спершу щепили Sinovac.

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Це роблять для поліпшення захисту від штаму Дельта і підвищення рівня імунітету проти хвороби,

– розповів міністр охорони здоров'я Анутін Чарнвіракул.

Медичні працівники, які вже повністю вакциновані Sinovac, також отримають третю бустерну дозу. Це може бути або вакцина AstraZeneca, або мРНК-вакцини, але їх поки немає в країні. Третю бустерну дозу введуть через 3-4 тижні після другого уколу Sinovac.

Таке рішення в країні прийняли після того, як місцеве МОЗ заявило, що 618 медичних працівників з 677 348 співробітників, які отримали дві дози Sinovac, заразилися COVID-19 з квітня по липень. Одна медсестра померла, а інший медичний працівник перебуває в критичному стані.

Побоювання щодо ефективності китайської вакцини різко створили попит на препарат від AstraZeneca, який пропонують деякі приватні клініки.

Комбінування вакцин

Якщо план реалізують, він стане першим публічним поєднанням китайської вакцини з препаратом, розробленим на Заході.

Німеччина та Канада вже дозволила змішувати вакцини AstraZeneca з Pfizer або Moderna. В Україні такі комбінування тільки вивчають.