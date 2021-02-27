Театри і подорожі: як жителі Німеччини ставляться до COVID-сертифікатів

27 лютого 2021 , 18:20
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Джерело:

Deutsche Welle

Левова частина німців підтримують запровадження COVID-сертифікатів у Німеччині. Люди переконані, що цей документ зможе суттєво полегшити життя.

Вакциновані зможуть відвідувати театри, концерти або спортивні заходи. Окрім того, документ зможе полегшити мандрівки.

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Скільки німців підтримують COVID-сертифікати

  • 16% опитуваних переконані, що сертифікат вакцинації потрібно запроваджувати за ізраїльською моделлю.
  • 44% німців наполягають – необхідно почекати, доки усі жителі країни зможуть отримати пропозицію про щеплення. Це має статися до 21 вересня.
  • 35% людей проти COVID-паспортів. Свою думку опитувані аргументують тим, що сертифікат надасть перевагу вакцинованим людям.
Зверніть увагу! Ізраїль почав видавати так званий "зелений паспорт" – документ для вакцинованих від COVID-19 або людей, які вже перехворіли. Зокрема, "зелений паспорт" став перепусткою на культурні заходи.

COVID-сертифікати: що відомо

  • 25 лютого канцлерка Німеччини Ангела Меркель озвучила рішення лідерів країн Євросоюзу.
  • За словами Меркель, ЄС упродовж 3 місяців введе COVID-сертифікати.
  • Технічні питання опрацює Єврокомісія.