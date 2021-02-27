Театри і подорожі: як жителі Німеччини ставляться до COVID-сертифікатів

Левова частина німців підтримують запровадження COVID-сертифікатів у Німеччині. Люди переконані, що цей документ зможе суттєво полегшити життя.
Вакциновані зможуть відвідувати театри, концерти або спортивні заходи. Окрім того, документ зможе полегшити мандрівки.
Актуально В Німеччині розпочалася третя хвиля коронавірусу, – Меркель
Скільки німців підтримують COVID-сертифікати
Зверніть увагу!
- 16% опитуваних переконані, що сертифікат вакцинації потрібно запроваджувати за ізраїльською моделлю.
- 44% німців наполягають – необхідно почекати, доки усі жителі країни зможуть отримати пропозицію про щеплення. Це має статися до 21 вересня.
- 35% людей проти COVID-паспортів. Свою думку опитувані аргументують тим, що сертифікат надасть перевагу вакцинованим людям.
Ізраїль почав видавати так званий
"зелений паспорт"
– документ для вакцинованих від COVID-19 або людей, які вже перехворіли. Зокрема, "зелений паспорт" став
перепусткою на культурні заходи
.
- 25 лютого канцлерка Німеччини Ангела Меркель озвучила рішення лідерів країн Євросоюзу.
- За словами Меркель, ЄС упродовж 3 місяців введе COVID-сертифікати.
- Технічні питання опрацює Єврокомісія.