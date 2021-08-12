Він зазначив, що ще тоді вони технічно розробили можливість впровадити схожу систему, де потрібно використовувати QR-код. Але жодного разу її не запускали і не використовували.

До теми Українські COVID-сертифікати пройшли технічну перевірку ЄС: що це означає

Втім, він думає, що все ж використовуватимуть внутрішні ковідні сертифікати. Разом з тим, 10 серпня Україна отримали офіційний лист Європейської комісії про те, що українські електронні сертифікати пройшли тестування. У відомстві сподіваються, що у найближчі тижні вже ухвалять рішення і Європейська комісія, і європейські партнери для того, щоб приймали наші сертифікати. Технічно ми вже повністю готові. Можу сказати, що ми одна з небагатьох країн не з ЄС, яка так швидко виконала це завдання і вже технічно інтегрувалася,

– зазначив Федоров.

Крім цього, питання коли закінчиться бета-тестування і сертифікати стануть доступними для всіх, залежить від того, коли Google підтвердить застосунок. Це займе щонайменше деклька тижнів.

Що таке COVID-сертифікат? Цей документ підтверджує вакцинацію проти коронавірусної хвороби. У ньому є інформація про перенесене захворювання або негативний ПЛР-тест, що підтверджується цифровим підписом.



У міжнародному сертифікаті буде вказано ім'я, прізвище, дата народження, назва країни, яка видала документ, унікальний номер, повна інформація про вакцинацію та захворювання. Натомість в українській версії тільки ім'я, фото і унікальний номер.

Все залежить від МОЗ

Міністр також зазначив, що введення цих COVID-перепусток залежить виключно від Міністерства охорони здоров'я.