Технічно – повністю готові, але рішення за МОЗ, – Федоров про COVID-сертифікати
Джерело:ТСН
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, чи готова Україна до того, щоб ввести COVID-перепустки. За його словами, відомство почало розробляти таку можливість ще під час першої хвилі пандемії.
Він зазначив, що ще тоді вони технічно розробили можливість впровадити схожу систему, де потрібно використовувати QR-код. Але жодного разу її не запускали і не використовували.
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Втім, він думає, що все ж використовуватимуть внутрішні ковідні сертифікати. Разом з тим, 10 серпня Україна отримали офіційний лист Європейської комісії про те, що українські електронні сертифікати пройшли тестування.
У відомстві сподіваються, що у найближчі тижні вже ухвалять рішення і Європейська комісія, і європейські партнери для того, щоб приймали наші сертифікати.
Технічно ми вже повністю готові. Можу сказати, що ми одна з небагатьох країн не з ЄС, яка так швидко виконала це завдання і вже технічно інтегрувалася,
– зазначив Федоров.
Крім цього, питання коли закінчиться бета-тестування і сертифікати стануть доступними для всіх, залежить від того, коли Google підтвердить застосунок. Це займе щонайменше деклька тижнів.
Що таке COVID-сертифікат?Цей документ підтверджує вакцинацію проти коронавірусної хвороби. У ньому є інформація про перенесене захворювання або негативний ПЛР-тест, що підтверджується цифровим підписом.
У міжнародному сертифікаті буде вказано ім'я, прізвище, дата народження, назва країни, яка видала документ, унікальний номер, повна інформація про вакцинацію та захворювання. Натомість в українській версії тільки ім'я, фото і унікальний номер.
Все залежить від МОЗ
Міністр також зазначив, що введення цих COVID-перепусток залежить виключно від Міністерства охорони здоров'я.
Михайло Федоров
" Це залежатиме від МОЗ. Нам вже прем'єр-міністр ставив подібне завдання – в нас навіть є кілька варіацій використання цієї технології. Потрібно буде просто протестувати її та запустити"