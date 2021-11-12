Разючі результати нової терапії

При тестуванні на моделях мишей терапія вилікувала тяжкий параліч нижніх кінцівок за 4 тижні. Тепер вчені готові оцінити перспективність методу у лікуванні хвороби Альцгеймера, Паркінсона, інсульту та інших захворювань, які вражають мозок.

Увага Відкрили механізм, який може повністю змінити медицину

Наразі травма спинного мозку в абсолютній більшості випадків незворотна, оскільки тканини спинного мозку не мають властивостей до значного відновлення.

Як працює метод

Експериментальна терапія, розроблена вченими з Північно-Західного університету, є ін'єкцією "танцюючих" молекул у тканини, що оточують спинний мозок, які завдяки особливому супрамолекулярному руху запускають процес регенерації.

Революційна технологія полягає в налаштуванні руху молекул так, щоб вони могли знаходити і взаємодіяти з рухомими рецепторами.

При введенні в рідкому вигляді препарат відразу перетворюється на складну мережу нановолокон , що імітують позаклітинний матрикс спинного мозку.

, що імітують позаклітинний матрикс спинного мозку. Безперервний рух молекул забезпечує умови для комунікації та з'єднання з рецепторами.

В іншому випадку "мляві" молекули ніколи б не вступили в контакт з рецепторами і не призвели до необхідних результатів,

– пояснили автори.

Після з'єднання з рецепторами молекули запускають два каскадні сигнали, що мають вирішальне значення для відновлення спинного мозку.

Важливо! При тестуванні на моделях мишей терапія вилікувала тяжкий параліч нижніх кінцівок за чотири тижні.

Вчені зазначили, що після лікування спостерігалася регенерація аксонів, скоротилося рубцеве пошкодження тканини, відновився рівень мієліну, покращилася функція кровоносних судин та вижило більше рухових нейронів.

Після виконання всіх лікувальних функцій відбувається розкладання залишків препарату на поживні речовини для клітин, які повністю виводяться з організму.

Перспектива нового методу

Наразі вчені звернулися до регуляторів для схвалення експериментальної терапії в рамках пілотних клінічних досліджень.

Крім травм спинного мозку, нова технологія перспективна для відновлення пошкоджень головного мозку, оскільки тканини в них схожі.

У подальших дослідженнях вчені мають намір оцінити ефективність відновлення після інсульту, лікування хвороби Паркінсона, Альцгеймера, бічного аміотрофічного склерозу та інших захворювань.