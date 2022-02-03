Нове дослідження аутизму

У дослідженні розглядалися дані понад 84 тисячі матерів та їхніх дітей, зібрані в період з 2011 по 2014 роки. У цій вибірці розлади аутистичного спектра діагностували у 330 дітей віком від трьох років і старше (0,4%), більшість із них – хлопчики (76%). У цьому немає нічого дивного, оскільки РАС діагностується у хлопчиків приблизно в 4 – 5 разів частіше, ніж у дівчаток.

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Вчені провели опитування всіх матерів про те, скільки годин на день їхні діти дивилися телевізор, коли їм було рік. За результатами анкетування дітей розподілили на кілька груп залежно від тривалості екранного часу. Коли дітям виповнилося три роки, дослідники повторили анкетування, включивши туди питання про те, чи діти діагностували аутизм, синдром Аспергера або первазивний розлад.

Діти з РАС більше дивляться телевізор

В результаті вчені виявили клінічно значущий зв'язок тривалого екранного часу (від 2 до 4 годин) з РАС, причому тільки у хлопчиків, хоча дівчатка проводили біля телевізора не менше часу.

Вчені попередили, що цей зв'язок не є причинно-наслідковим, тобто перегляд телевізора не викликає аутизм. Однак, екранний час може бути серйозним маркером РАС. Ймовірно, діти з цим розладом можуть мати інтереси, соціальні мотиви та сенсорний досвід, який посилює їхній інтерес до перегляду телевізора.

Діагностичні критерії РАС включають підвищену або знижену реактивність до сенсорних даних або незвичайний інтерес до візуальної інформації, такої як світло та рух. Таким чином, екранний час може бути ефективним індикатором РАС під час раннього скринінгу,

– зазначили автори дослідження.

Ми зібрали унікальні історії дітей з аутизмом з різних куточків України, які нікого не залишать байдужим.