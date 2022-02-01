У зв'язку з цим Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців ставитися з розумінням до роботи медичних працівників і не викликати медичну бригаду, якщо у вас є легкі прояви хвороби. Про це він сказав під час брифінгу.

До слова Навантаження є, але медична система витримує, – Ляшко

Навантаження на медсистему росте

За його словами, наразі в Україні вже четвертий тиждень поспіль зростає кількість випадків на COVID-19. Відповідно збільшується і навантаження на працівників первинного рівня надання медичної допомоги та працівників екстреної медичної допомоги.

Віктор Ляшко – глава МОЗ "Тому прошу з розумінням ставитись до того, що сімейний лікар, можливо, не з першого разу відповість на ваш телефонний дзвінок, а диспетчер екстреної медичної допомоги відповість, що сама по собі наявність температури або кашлю не є підставою для виїзду бригади екстреної медичної допомоги чи госпіталізації".

Раніше глава МОЗ наголошував, що навантаження і справді існує, однак медична система його поки витримує. Все це на тлі того, що менша кількість пацієнтів перебуває у важкому стані, якщо порівнювати з попередньою хвилею.

Ситуація з коронавірусом в Україні: останні дані

В Україні минулої доби виявили 30 768 нових випадків коронавірусної хвороби. До лікарень госпіталізували 2 069 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 192 пацієнтів. Натомість видужали – 8 835 людей.

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 095 263 особи.

Буде цікаво – Ляшко дав інтерв'ю 24 каналу