А ось другу, завершальну дозу, ввели 7 590 людям. Це означає, що вони вже закінчили курс імунізації.
До теми 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19
Щеплення виконувалось 23 мобільними бригадами, у 241 пункті щеплення та у 83 центрах вакцинації.
Впродовж 27 червня українців вакцинували такими препаратами:
- Coronavac – 11 744,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 6 367,
- AstraZeneca – 520.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 904 880 людей. 1 904 878 з них отримали 1 дозу, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 579 888 громадян.
Загалом в країні провели 2 484 766 щеплень.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Щеплено вакциною Coronavac – 552 065,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 507 213,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 358 025,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Станом на 27 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 749 035 людей.