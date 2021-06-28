А ось другу, завершальну дозу, ввели 7 590 людям. Це означає, що вони вже закінчили курс імунізації.

До теми 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19

Щеплення виконувалось 23 мобільними бригадами, у 241 пункті щеплення та у 83 центрах вакцинації.

Впродовж 27 червня українців вакцинували такими препаратами:

Coronavac – 11 744,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 6 367,

AstraZeneca – 520.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 904 880 людей. 1 904 878 з них отримали 1 дозу, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 579 888 громадян.

Загалом в країні провели 2 484 766 щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 552 065,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 507 213,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 358 025,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 27 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 749 035 людей.

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