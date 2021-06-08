Щеплення виконувались 448 мобільними бригадами й у 522 пунктах щеплення. Відомо, що найбільше щеплень за добу провели у Києві.
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Впродовж 7 червня українців вакцинували такими препаратами:
- Covishield (AstraZeneca) – 660,
- Coronavac – 21 652,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 25 029,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 820.
Загальна картина вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 284 145 громадян. 1 284 143 з них отримали першу дозу препарату.
Натомість повністю імунізовані, тобто ті, які отримали вже 2 ін'єкції – 152 142 людини.
Загалом в країні провели 1 436 285 щеплень проти коронавірусу.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 069,
- Щеплено вакциною Coronavac – 240 831,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 203 887,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 351 968,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Станом на 08 червня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записались 653 525 людей.