Темпи пришвидшуються, – Ганиченко про те, коли очікувати піку захворювань на COVID-19
Джерело:24 канал
Зростання захворювань на коронавірусну інфекцію в Україні відбувається протягом останніх 8 тижнів. У Київській школі економіки до середини вересня не називали це спалахом, оскільки темпи були дійсно повільними.
Про це в прямому ефірі 24 каналу сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганиченко. Він зазначив, що наразі в Україні спостерігають найбільшу кількість госпіталізацій за останні 2 місяці.
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"Бачимо, що темпи пришвидшуються. Захворюваність зростає у плані виявлених випадків приблизно на 50% на тиждень. Це досить великі темпи, які починають відповідати тим вибуховим темпам, які показувала Європа ще 2 місяці тому", – зазначив Ганиченко.
Від чого залежатиме спалах захворювань
Експерт KSE повідомив, що пік захворюваності на коронавірусну інфекцію буде в період від другої половини жовтня до кінця листопада. Також це залежатиме від того, з якої інтенсивністю розповсюджуватиметься хвороба в Україні через штам вірусу Дельта.
Залежатиме від того, як оперативно держава реагуватиме на таке зростання. Чи вдасться адаптивним карантином стримати захворюваність,
– сказав Ганиченко.
За його словами, від цих факторів залежить, чи запровадять локдаун. Також до чинників можна додати темпи вакцинації.
Юрій Ганиченко про поширення коронавірусної інфекції в Україні: дивіться відео
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