Загалом понад 22 мільйони щеплень від COVID-19 зробили від початку вакцинальної кампанії в Україні. Про це свідчить оновлена статистика Міністерства охорони здоров'я.
Увага Захворюваність висока: понад 20 тисяч нових COVID-хворих за добу
Ситуація за добу
Так, за добу 18 листопада в Україні 294 320 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 102 857 людей, повністю імунізовані, тобто отримали друге щеплення – 191 463 людини.
Щеплення проводилось 1 085 мобільними бригадами з імунізації, 3 254 пунктами щеплення та 455 центрами вакцинації населення.
Загальна картина вакцинацій
Від початку вакцинальної кампанії щепили 12 657 192 людини, з них:
- отримали одну дозу – 12 657 190 людей;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 448 782 людини (двоє із них щепились за кордоном).
Загалом провели 22 105 972 щеплень (і першою, і другою дозами).
Увага Чому вакцинація проти коронавірусу – це не про свободу вибору, а про врятовані життя
Які препарати використовувати
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 129 066,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 324 177,
- AstraZeneca – 1 542 945,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 153 137.
Як записатися на вакцинаціюЗаписатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi. У крайньому разі можна просто прийти та стати в живу чергу.
Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал