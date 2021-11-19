Загалом понад 22 мільйони щеплень від COVID-19 зробили від початку вакцинальної кампанії в Україні. Про це свідчить оновлена статистика Міністерства охорони здоров'я.

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Ситуація за добу

Так, за добу 18 листопада в Україні 294 320 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 102 857 людей, повністю імунізовані, тобто отримали друге щеплення – 191 463 людини.

Щеплення проводилось 1 085 мобільними бригадами з імунізації, 3 254 пунктами щеплення та 455 центрами вакцинації населення.

Увага! У МОЗ наголосили, що 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Загальна картина вакцинацій

Від початку вакцинальної кампанії щепили 12 657 192 людини, з них:

отримали одну дозу – 12 657 190 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 9 448 782 людини (двоє із них щепились за кордоном).

Загалом провели 22 105 972 щеплень (і першою, і другою дозами).

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Які препарати використовувати

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 129 066,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 324 177,

AstraZeneca – 1 542 945,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 153 137.

Як записатися на вакцинацію Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс



Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря. Записатися на вакцинацію можна через сімейного лікаря або сервіс Helsi . У крайньому разі можна просто прийти та стати в живу чергу.Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або за допомогою свого лікаря.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал