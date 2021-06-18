Про це розповів інфекціоніст Віктор Петров. Він зауважив, що українцям набрид карантин та масковий режим, тож у питанні обмежень щодо COVID-19 потрібно віднайти так звану золоту середину – щоб було безпечно з епідеміологічного боку, і щоб людям було комфортно спілкуватися між собою.

До теми Уряд продовжить карантин до 31 серпня, але будуть послаблення

"Треба розуміти, що темпи вакцинації повинні значно зрости. Всі українці, які дбають про себе, свої родини, повинні щепитися – проконтролювати своїх близьких, які, можливо, більш легковажно до цього ставляться, і змотивувати їх зробити щеплення для того, щоб не хворіти восени", – сказав Петров.

З'явився більш небезпечний варіант коронавірусу – Delta

Інфекціоніст зазначив, що виявляти нові випадки інфікування коронавірусом будуть, проте важливим є саме запобігання ускладненням.

"Враховуючи активність штаму Delta, який більш небезпечний для осіб працездатного віку – від 30 років, тобто у групу ризику потрапляє досить молодий вік – тому варто було б у великих скупченнях (людей – 24 канал) дотримуватись карантинних обмежень", – пояснив Віктор Петров.

На його думку, українцям варто зробити щеплення проти коронавірусу якнайшвидше і стежити за рекомендаціями уряду та медиків щодо заходів безпеки.

Віктор Петров про послаблення карантинних обмежень: дивіться відео