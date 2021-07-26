Темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні дещо знизились

За минулу добу, 25 липня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 49 057 людей. 39 150 з них отримали першу дозу вакцини.

Натомість решта 9 907 людей отримали другу дозу препарату. Це означає, що вони повністю пройшли курс імунізації.

Днем раніше Вакцинація в Україні: за добу щепили понад 71 тисячу людей

Щеплення виконувалось 165 мобільними бригадами, у 298 пунктах щеплення та у 329 центрах вакцинації.

Впродовж 25 липня українців вакцинували такими препаратами:

Coronavac – 15 138,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 15 681,

Moderna – 17 258,

AstraZeneca – 980.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 3 099 711 громадян. 3 099 709 з них отримали 1 дозу препарату, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 712 791 людина (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом в крані провели 4 812 500 COVID-щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Щеплено вакциною Coronavac – 964 394,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 166 678,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 364 273,

Moderna – 116 720,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.

Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал