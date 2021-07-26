Темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні дещо знизились
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 25 липня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 49 057 людей. 39 150 з них отримали першу дозу вакцини.
Натомість решта 9 907 людей отримали другу дозу препарату. Це означає, що вони повністю пройшли курс імунізації.
Днем раніше Вакцинація в Україні: за добу щепили понад 71 тисячу людей
Щеплення виконувалось 165 мобільними бригадами, у 298 пунктах щеплення та у 329 центрах вакцинації.
Впродовж 25 липня українців вакцинували такими препаратами:
- Coronavac – 15 138,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 15 681,
- Moderna – 17 258,
- AstraZeneca – 980.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 3 099 711 громадян. 3 099 709 з них отримали 1 дозу препарату, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 712 791 людина (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).
Загалом в крані провели 4 812 500 COVID-щеплень.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Щеплено вакциною Coronavac – 964 394,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 166 678,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 364 273,
- Moderna – 116 720,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 478.
Дані про вакцини проти коронавірусу / Інфографіка 24 канал