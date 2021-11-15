Так, у неділю щеплення проти коронавірусу зробили 97 373 українці. Тим часом у суботу та п'ятницю – 145 241 та 299 854 відповідно.

До теми Дике плем'я з Амазонки вимагає у туристів сертифікат про COVID-вакцинацію: кумедне фото

Як проводилась вакцинація у неділю

Щеплення проводилось 586 мобільними бригадами з імунізації, у 2 546 пунктах щеплення та у 448 центрах вакцинації населення.

З 97 373 реципієнтів 41 083 отримали першу дозу протикоронавірусної вакцини, а решта 56 290 людей – завершальну, другу дозу препарату.

Скільки українців вже щепилися проти COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, в країні вакцинували 12 228 644 людини. 12 228 642 громадяни отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей.

Загалом в Україні провели 20 950 877 COVID-щеплень (і першою, і другою дозами). При цьому використовувались такі препарати:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 3 947 411,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 144 651,
  • AstraZeneca – 1 515 682,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 113 033.

вакцини в україні
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал