Темпи вакцинації в Україні на вихідних значно знизились: детальна статистика

За минулу добу, 14 листопада, в Україні проти коронавірусу вакцинували понад 90 тисяч людей. Це менше, ніж позаминулої доби та значно менше, ніж у п'ятницю.

Так, у неділю щеплення проти коронавірусу зробили 97 373 українці. Тим часом у суботу та п'ятницю – 145 241 та 299 854 відповідно.

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Як проводилась вакцинація у неділю

Щеплення проводилось 586 мобільними бригадами з імунізації, у 2 546 пунктах щеплення та у 448 центрах вакцинації населення.

З 97 373 реципієнтів 41 083 отримали першу дозу протикоронавірусної вакцини, а решта 56 290 людей – завершальну, другу дозу препарату.

Скільки українців вже щепилися проти COVID-19

91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози вакцини. Відомо, що 10% "вакцинованих" купили COVID-сертифікати . Щонайменше "на руках" є 800 тисяч фальшивих паспортів вакцинації. Реальна статистика, ймовірно, ще вища.

Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, в країні вакцинували 12 228 644 людини. 12 228 642 громадяни отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей.

Загалом в Україні провели 20 950 877 COVID-щеплень (і першою, і другою дозами). При цьому використовувались такі препарати:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 947 411,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 144 651,

AstraZeneca – 1 515 682,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 113 033.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал