Зауважують, що вакцинальна кампанія від COVID-19 продовжує нарощувати темп. Зокрема, через збільшення мережі центрів вакцинації.

До теми Скільки щеплень проти коронавірусу провели в Україні: чи відповідає статистика плану

На Кіровоградщині стало більше центрів вакцинації

На Кіровоградщині збільшили кількість центрів масової вакцинації населення від коронавірусу. Замість одного – тепер там одразу 6.

Охочих щепитися там приймають у п'ятницю та вихідні. В інші дні уколи містянам роблять у стаціонарних пунктах щеплення. Таких у межах Кропивницького теж 6. Щоби потрапити на вакцинацію, пацієнтам рекомендують попередньо звернутися до сімейного лікаря або зателефонувати до реєстратури в поліклініці.

Обов'язковий медогляд

На вакцинацію людей запрошують поодинці. Спочатку пацієнти підписують згоду на щеплення. Уколу передує обов'язковий медогляд. Охочим вакцинуватися медики вимірюють тиск та сатурацію. Крім того, цікавляться про наявність хронічних недугів та алергії.

Основні протипоказання – це вагітність і годування грудьми, і наявність гострих респіраторних захворювань,

– наголосила медсестра Тетяна Даніленко.

Темпи вакцинації прискорились

Від червня 2021 року темпи вакцинації суттєво прискорилися, як констатують лікарі. Щодня роблять до півтори сотні щеплень. Крім прямих обов'язків, медикам вакцинальних бригад часто доводиться бути ще й гарними психологами. Оскільки пересторог та запитань у пацієнтів хоч відбавляй.

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"Люди цікавляться, коли буде наступна, хто їх буде запрошувати, які можуть бути побічні дії, які хронічні захворювання є протипоказами для щеплення", – сказала головна лікарка Лариса Свириденко.

Як вакцинують у Кривому Розі

У Кривому Розі містян вакцинують у трьох амбулаторіях. Людей тут приймають із 9 до 13 години. В амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги № 4 щеплюють препаратом CoronaVac.

Ажіотажу охочих не спостерігається, але протягом дня в стінах медзакладу вакцину отримують із півсотні людей. Задля уникнення черг людей просять записуватись на процедуру заздалегідь.

Увага! Потрібно мати із собою паспорт та ідентифікаційний код. Це необхідно для того, щоб ідентифікувати пацієнта в системі.

"Якщо, наприклад, у вас навіть немає декларації, або ви прибули з іншого міста й перебуваєте зараз тут, то ви можете відвідати пункт щеплення й отримати вакцинацію. Але бажано все-таки записатися, аби не створювати черги", – наголосив заступник головного лікаря Олександр Задорожний.

Від початку кампанії по 2 щеплення вже зробили 15 тисяч криворіжців. Усього в місті провакциновано майже 60 тисяч жителів.

План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Тернополі

На Тернопільщині цими вихідними додатково відкрили ще 4 тимчасові центри вакцинації. Пункти щеплень розмістять у найбільших районних містах. Вакцинуватися безплатно жителі Тернопільщини зможуть в:

Кременці;

Чорткові;

Бережанах;

Заліщиках.

Пункти працюватимуть у суботу й у неділю з 10 до 18 години. Щеплюватимуть від коронавірусу вакциною CoronaVac. За вихідні планують імунізувати майже 4 тисячі людей, які попередньо зареєструвались у системі "Дія" на чергу зі щеплення.