Так, вчора щеплення проти COVID-19 отримали 177 765 українців. 133 251 людина отримала першу дозу, решта 44 514 людей – другу дозу вакцини, завершальну дозу препарату.
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Щеплення проводились 844 мобільними бригадами з імунізації, а також у 2 560 пунктах щеплення та у 442 центрах вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу зробили 10 156 229 мешканців країни. 10 156 227 людей зробили щонайменше одну дозу вакцини.
Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 421 546 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Загалом в країні провели 17 577 773 COVID-щеплення.
Які вакцини використовувались:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 006 348,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 213 193,
- AstraZeneca – 1 326 779,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 102 042.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу