Темпи вакцинації в Україні знизились майже удвічі

За минулу добу, 30 жовтня, в Україні проти коронавірусу вакцинували понад 177 тисяч людей. Це майже удвічі менше, ніж позаминулої доби, коли в країні зробили 317 тисяч щеплень.

Так, вчора щеплення проти COVID-19 отримали 177 765 українців. 133 251 людина отримала першу дозу, решта 44 514 людей – другу дозу вакцини, завершальну дозу препарату.

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Щеплення проводились 844 мобільними бригадами з імунізації, а також у 2 560 пунктах щеплення та у 442 центрах вакцинації населення.

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані. Записатися на вакцинацію можна через свого сімейного лікаря або сервіс Helsi.

Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 або через свого лікаря.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу зробили 10 156 229 мешканців країни. 10 156 227 людей зробили щонайменше одну дозу вакцини.

Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 421 546 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 17 577 773 COVID-щеплення.

Які вакцини використовувались:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 006 348,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 213 193,

AstraZeneca – 1 326 779,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.