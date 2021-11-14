Вакцинація в Україні
Так, за попередню добу 145 241 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 65 757 людей, повністю імунізовані – 79 484 людини.
Увага Значний спад на тлі вихідних: 14,5 тисяч COVID-хворих, госпіталізованих досі багато
Щеплення проводили:
- 790 мобільних бригад з імунізації;
- 2 921 пункт щеплення;
- 459 центрів вакцинації населення.
Разом з тим, 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини, як вкотре наголосили у МОЗ.
Скільки загалом зробили щеплень
Від початку вакцинальної кампанії щепили 12 187 561 людину, з них:
- отримали одну дозу – 12 187 559 людей;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 665 945 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Загалом провели 20 853 504 щеплення (і першою, і другою дозами).
Увага 10% вакцинованих купили COVID-сертифікати, – всеукраїнське дослідження
Якими препаратами щеплювали українців:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 931 456,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 125 231,
- AstraZeneca – 1 512 621,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 110 386.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу