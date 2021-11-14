Темпи вакцинації: за добу проти COVID-19 щепили майже 150 тисяч українів

За добу 13 листопада в Україні майже 150 тисяч людей вакцинували проти коронавірусу. Загалом щепили за увесь час понад 12 мільйонів людей.

Вакцинація в Україні

Так, за попередню добу 145 241 людину вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 65 757 людей, повністю імунізовані – 79 484 людини.

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Щеплення проводили:

790 мобільних бригад з імунізації;

2 921 пункт щеплення;

459 центрів вакцинації населення.

Разом з тим, 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини, як вкотре наголосили у МОЗ.

Скільки загалом зробили щеплень

Від початку вакцинальної кампанії щепили 12 187 561 людину, з них:

отримали одну дозу – 12 187 559 людей;

повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 665 945 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 20 853 504 щеплення (і першою, і другою дозами).

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Якими препаратами щеплювали українців:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 931 456,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 125 231,

AstraZeneca – 1 512 621,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 110 386.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу