Протягом доби працювали 679 мобільних бригад і 933 пункти щеплення.

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Станом на 15 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 702 205 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 594 083 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 594 081 людина, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 313 604 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 907 685 щеплень.

Впродовж 16 червня українців вакцинували такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 210,

Coronavac – 19 864,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 33 256,

AstraZeneca – 23 208.

Зазначимо, в Україні зросла кількість охочих вакцинуватись проти коронавірусу, але частка тих, хто не планує імунізацію – все ще переважає. Зберезня з 51,5% до 43% зменшилася частка українців, які не хочуть вакцинуватися проти COVID-19.

І навпаки зросла з 12% до 19% кількість тих, хто хоче щепитися в найближчому майбутньому або вже вакцинувався.