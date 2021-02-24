Новий адаптивний карантин в Україні – з оновленими індикаторами – почав діяти з півночі 24 лютого, адже набрала чинності відповідна постанова уряду. Територію країни розподіляють на 4 рівні небезпеки – червоний, помаранчевий, жовтий та зелений.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про поточну епідемічну ситуацію з COVID-19 в Івано-Франківській області. Передусім він нагадав, що з 26 лютого там діятиме червоний рівень небезпеки.

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За словами Віктора Ляшка, в Івано-Франківській області зафіксовано "найвищий коефіцієнт виявлення нових випадків серед загальної кількості досліджень". Мовиться про 25 – 27%.

Крім того, рівень госпіталізацій за минулий тиждень удвічі перевищує межовий показник у 60 людей на 100 тисяч населення.

Івано-Франківська область – єдиний регіон України, де понад 50% ліжок з киснем зайняті, і це вже "з урахуванням додатково розгорнутих".

"Тижневі темпи зростання кількості пацієнтів в "ковідних" лікарнях пришвидшилися з 15% до 25%", – зазначив Ляшко. Щодня госпіталізують на 50 – 60% більше пацієнтів, ніж виписують.

Навантаження на систему охорони здоров’я Івано-Франківської області – стабільно високе. Тенденції збільшення рівнів захворюваності залишаються невтішними. Наразі спалах має локальний характер, проте показує тенденцію до поширення,

– підсумував Віктор Ляшко.

Серед інших регіонів, де захворюваність відчутно зростає, головний санлікар назвав Закарпатську, Чернівецьку та Вінницьку області. Детальніше про показники, за якими це визначають – читайте на сайті Міністерства охорони здоров'я.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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