Тенденції невтішні, – Ляшко розповів про ситуацію з COVID-19 на Прикарпатті

Джерело:фейсбук Віктора Ляшка
Новий адаптивний карантин в Україні – з оновленими індикаторами – почав діяти з півночі 24 лютого, адже набрала чинності відповідна постанова уряду. Територію країни розподіляють на 4 рівні небезпеки – червоний, помаранчевий, жовтий та зелений.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про поточну епідемічну ситуацію з COVID-19 в Івано-Франківській області. Передусім він нагадав, що з 26 лютого там діятиме червоний рівень небезпеки.
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Навантаження на систему охорони здоров’я Івано-Франківської області – стабільно високе. Тенденції збільшення рівнів захворюваності залишаються невтішними. Наразі спалах має локальний характер, проте показує тенденцію до поширення,
– підсумував Віктор Ляшко.
Серед інших регіонів, де захворюваність відчутно зростає, головний санлікар назвав Закарпатську, Чернівецьку та Вінницьку області. Детальніше про показники, за якими це визначають – читайте на сайті Міністерства охорони здоров'я.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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