Теорія змови: російський вірусолог озвучив конспірологію про Омікрон

За версією російського вірусолога Петра Чумакова, штам коронавірусу Омікрон цілеспрямовано створили ослабленим. Проте з ним не згодні інші вірусологи та вказують на те, що всі мутації пояснюються науково.

Теорія змови від російського вірусолога

За його словами, вірус створили англійці, щоб припинити зараз пандемію. Тому що тепер "настав час якихось рішучих змін у світі".

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Це не просто мутація. Це вони зібрали всі мутації, які були відомі, коли вірус еволюціонував... Вони зібрали всі ці мутації в одному штамі, більш того, вони ввели ще там вставочку з трьох амінокислот, які характерні для сезонного коронавірусу. Як вона могла виникнути ось так незалежно у цьому штамі – це ніхто не може пояснити,

– сказав Чумаков.

На його думку, це могло б пояснити те, що штам виявився ослабленим. Чумаков припустив, що це могло бути зроблено з "аналітичними" чи іншими цілями.

Чумаков зазначив, що коефіцієнт поширення штаму Омікрон становить 3,5, тоді як варіанту Дельта – 0,85. При цьому переважно люди легко переносять зараження новим штамом.

З цими словами не погоджуються інші науковці

З версією Петра Чумакова не погодилися інші його колеги. Директор НДІ епідеміології та мікробіології імені Г. П. Сомова Росспоживнагляду Михайло Щелканов заявив, що не бачить доказів того, що штам створили штучно.

Це нормальний перебіг розвитку подій, коли вірус накопичує мутації, потихеньку послаблюється. Не бачу я там жодної людської руки. Будь-який вірус так чи інакше існує у формі безлічі варіантів. Звичайно, через два-три десятиліття вірус повинен адаптуватися в людській популяції.

Вірусолог Олексій Аграновський також не вважає, що може йтися про штучне походження Омікрону. За його словами, поява нових варіантів SARS-CoV-2 – це скоріше підтвердження версії про його природне походження, оскільки такий розвиток подій підтверджує мінливість вірусу.

Що відомо про штам Омікрон

Його вже виявили у 77 країнах світу.

Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплено лише 35% населення, а лише на континенті — 6,6%.

При цьому вчені припускають, що новий штам міг розвинутись у ВІЛ-інфікованої людини. До цього в ПАР був описаний випадок, коли ВІЛ-позитивна пацієнтка хворіла на COVID-19 майже рік, за цей час вірус мутував понад 30 разів.

Як заявив керівник двох університетів із секвенування генів у ПАР Туліо де Олівейра (Tulio de Oliveira), новий варіант "увібрав" у себе неймовірну кількість мутацій.

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

Дослідження показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження штамом Омікрон.

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