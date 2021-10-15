Тепер можна буде приймати антибіотики без шкоди для кишківника

Є чимало досліджень, які підтверджують негативний вплив антибіотиків на здоров'я кишківника. З огляду на те, що застосування антибактеріальних препаратів зростає по всьому світу, вчені вирішили знайти спосіб знизити токсичність ліків.

Деталі дослідження

Команда проаналізувала 144 препарати, які найчастіше часто призначають лікарі і їх вплив на 27 найбільш поширених штамів бактерій, що населяють кишківник.

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перший етап

Спочатку вчені виявили, що антибіотики з сімейства тетрацикліну і макролідів не тільки зупиняли зростання корисних бактерій (бактеріостатичну дію), але і приводили до їх загибелі.

Приблизно половина штамів бактерій загинули після впливу тетрацикліну і макролідів. Досі вважали, що вони мають тільки бактеріостатичну дію.

Три найбільш часто використовуваних антибіотика: доксициклін, еритроміцин і азитроміцин – привели до загибелі кількох штамів бактерій, а зростання інших був тимчасово пригнічений.

Це може пояснити серйозні порушення в складі мікробіоти пацієнтів після прийому даних антибіотиків,

– зазначили автори.

другий етап

Вчені аналізували ефект 1200 вже схвалених для людини препаратів, щоб знайти в них "протиотруту" антибіотикам.

В ході дослідження науковцям дійсно вдалось знайти такі антидоти, які при комбінованому прийомі захищали деякі бактеріальні штами від загибелі, одночасно не знижуючи ефективності антибіотиків проти патогенних бактерій.

Зрозуміло, жоден антидот не може повністю зберегти біорізноманіття мікробіоти після антибіотика, але знизити токсичний ефект йому під силу.

Перспектива дослідження

Результати відкривають нові можливості для розробки персоналізованих стратегій антибактеріальної терапії.

Тепер вчені проводять подальші експерименти, щоб точно визначити комбінації і дозування препаратів для оптимального захисту мікробіоти кишківника.