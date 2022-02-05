Відповідний закон схваленив парламент. Напередодні його підписав президент Республіки і канцлер.

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Що відомо про обов'язкову вакцинацію в Австрії

Відповідно до закону, вакцинація буде обов'язковою для громадян країни, старших за 18 років. Виняток – громадяни до 18 років, вагітні та особи, яким не можна робити щеплення за медичними показаннями.

Всі інші нещеплені жителі країни матимуть час до 15 лютого. Вони отримають листи із закликом вакцинуватися. Від того часу матимуть місяць, щоб щепитись.

Що загрожує ухильникам

Карати почнуть вже з 15 березня 2022 року. Тим, хто ухилятиметься від обов'язкового щеплення – загрожує штраф від 600 до 3 600 євро.

Увага! Тюремний термін законопроєктом не передбачений.

А вже з квітня почнуть штрафувати за недотримання термінів вакцинації. Згідно з документом, вимога про обов'язкову вакцинацію діятиме до 31 січня 2024 року.

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Передумови