Тепер офіційно: новітній штам коронавірусу Дельта Плюс вже в Росії

Глава Росспоживнагляду Анна Попова підтвердила, що в Росію проник новий штам коронавірусу Дельта Плюс. Вважається, що ця форма вірусу ще заразніша.

Відомо, що першою інфікованою штамом Дельта Плюс у Росії стала жінка. Вона перенесла хворобу у легкій формі.

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По Росії хочу пояснити, що той штам, про який повідомлялося минулого тижня – ми дуже ретельно перевірили всю інформацію. Інформація підтвердилася: це справді варіант Дельта Плюс,

– заявила Попова на засіданні президії координаційної ради по боротьбі з COVID-19.

Вона також закликала росіян імунізуватися проти коронавірусу, адже це вкрай важливо.

Зауважимо, що першою про те, що в Росії з'явився штам Дельта Плюс, розповіла заступниця директора петербурзького Наукового дослідного інституту грипу імені Смородинцева з наукової роботи Дар'я Даниленко.

У Росспоживнагляді тоді заявили, що їм нічого про це невідомо і вони скептично налаштовані до таких повідомлень. Але все ж розпочали перевірку.

Що відомо про новітній штам Дельта Плюс: