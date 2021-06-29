Тепер офіційно: новітній штам коронавірусу Дельта Плюс вже в Росії
Джерело:РБК
Глава Росспоживнагляду Анна Попова підтвердила, що в Росію проник новий штам коронавірусу Дельта Плюс. Вважається, що ця форма вірусу ще заразніша.
Відомо, що першою інфікованою штамом Дельта Плюс у Росії стала жінка. Вона перенесла хворобу у легкій формі.
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По Росії хочу пояснити, що той штам, про який повідомлялося минулого тижня – ми дуже ретельно перевірили всю інформацію. Інформація підтвердилася: це справді варіант Дельта Плюс,
– заявила Попова на засіданні президії координаційної ради по боротьбі з COVID-19.
Вона також закликала росіян імунізуватися проти коронавірусу, адже це вкрай важливо.
Зауважимо, що першою про те, що в Росії з'явився штам Дельта Плюс, розповіла заступниця директора петербурзького Наукового дослідного інституту грипу імені Смородинцева з наукової роботи Дар'я Даниленко.
У Росспоживнагляді тоді заявили, що їм нічого про це невідомо і вони скептично налаштовані до таких повідомлень. Але все ж розпочали перевірку.
Що відомо про новітній штам Дельта Плюс:
- Штам Дельта Плюс має додаткову мутацію K417N у спайковому білку. Така ж мутація є у штамі Бета, який вперше виявили в Африці. Вважається, що ця мутація здатна знижувати активність антитіл у перехворілих і вакцинованих людей.
- Чи є Дельта Плюс заразнішим чи смертоноснішим варіантом SARS-CoV-2 поки що невідомо. Нині цей варіант викликає інтерес вчених, але його поки не класифікують як такий, який "викликає занепокоєння".
- Старший брат варіанту Дельта Плюс, варіант Дельта, досить небезпечний. Він удвічі заразніший, ніж початковий варіант з Уханю та збільшує ризик тяжкого перебігу хвороби.
- Тим часом Дельта Плюс зареєстрували в 10 країнах: Індії, США, Великобританії, Португалії, Швейцарії, Японії, Польщі, Непалі, Китаї та Росії.