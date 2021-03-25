Володимир Зеленський підписав закон, який дає Україні можливість отримувати вакцини проти COVID-19 за програмою COVAX. Документ розроблено на підставі рекомендації ВООЗ.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до статті 9 – 2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язання" № 1353-IX. Парламент ухвалив його 19 березня 2021 року.

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Що дає цей закон

Закон дає Україні можливість отримати вакцини проти коронавірусу за програмою механізму COVAX.

Згідно з документом, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів проти COVID-19 центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, має право від імені України брати зобов'язання, які пов'язані із закупівлею та застосуванням вакцин і препаратів проти коронавірусу.

Зокрема, йдеться про звільнення від відповідальності за будь-які наслідки вакцин виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, якщо застосування препаратів відбувалося згідно з затвердженими в Україні інструкціями.

У випадку виникнення наслідків держава виплачує постраждалому компенсації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та діє впродовж чотирьох років.

Загалом згідно з умовами співпраці з міжнародною організацією COVAX Україна отримає 1,7 мільйона доз AstraZeneca та 117 тисяч доз Pfizer.