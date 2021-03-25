Тепер Україна може отримувати COVID-вакцини в рамках COVAX: Зеленський підписав закон
Володимир Зеленський підписав закон, який дає Україні можливість отримувати вакцини проти COVID-19 за програмою COVAX. Документ розроблено на підставі рекомендації ВООЗ.
Джерело:Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення зміни до статті 9 – 2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів під зобов'язання" № 1353-IX. Парламент ухвалив його 19 березня 2021 року.
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Що дає цей закон
- Закон дає Україні можливість отримати вакцини проти коронавірусу за програмою механізму COVAX.
- Згідно з документом, після державної реєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів проти COVID-19 центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, має право від імені України брати зобов'язання, які пов'язані із закупівлею та застосуванням вакцин і препаратів проти коронавірусу.
- Зокрема, йдеться про звільнення від відповідальності за будь-які наслідки вакцин виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, якщо застосування препаратів відбувалося згідно з затвердженими в Україні інструкціями.
- У випадку виникнення наслідків держава виплачує постраждалому компенсації в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
- Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та діє впродовж чотирьох років.
Загалом згідно з умовами співпраці з міжнародною організацією COVAX Україна отримає 1,7 мільйона доз AstraZeneca та 117 тисяч доз Pfizer.
Що таке COVAX
Це глобальний механізм, створений для справедливого розподілу вакцин проти COVID-19.
Основна мета цього механізму – прискорення розробки і виробництва вакцин проти COVID-19 та гарантія справедливого і рівного до неї доступу для кожної країни світу.
Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні вакцини, щоб щонайменше 20% населення кожної зі 180 країн-членів могли отримати щеплення.
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